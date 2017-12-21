Владимир Якушев рассказал о заветном желании

Владимир Якушев рассказал о заветном желании. Фото: admtyumen.ru

Достижение поставленных целей зависит от человека. Рассчитывать на чудеса при реализации насущных задач не стоит. Об этом заявил Владимир Якушев в программе "Час с губернатором", отвечая на вопрос, какого желания он бы попросил рыбку из известной сказки.

"Все, что касается материального, я считаю, что все в этой жизни зависит от нас. Мы все можем сделать сами. Я бы попросил, чтобы мы были более чуткими и внимательными по отношению друг к другу, не только к родственникам, знакомым, родителям, но и ко всем людям, которые нас окружают", - поделился Владимир Якушев.

Глава региона не раз подчеркивал, что тюменцы — люди, не боящиеся трудностей и умеющие добросовестно трудится и всегда готовы оказать помощь тем, кто оказался в беде.

Екатерина Исаева