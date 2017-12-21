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Тюменские дзюдоисты стали лауреатами конкурса "Спортивная элита"

10:16 21 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские дзюдоисты лауреаты "Спортивной элиты" Фото центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Представительница Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Наталья Кузютина отмечена в самой престижной номинации "Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта".

Награждение состоялось в рамках ежегодного областного конкурса "Спортивная элита-2017", который выявляет лучших спортсменов, тренеров и спортивные федерации Тюменской области. 

Как сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", Наталья Кузютина - заслуженный мастер спорта по дзюдо. На ее счету бронзовая медаль чемпионата мира в Будапеште и бронза Олимпийских игр, награды чемпионатов мира.

В этой же номинации лауреатами стали заслуженный мастер спорта, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Муса Могушков и мастер спорта международного класса, победитель первенства Европы среди спортсменов до 23 лет, неоднократный чемпион и призер турниров "Большой шлем" и Гран-при Казбек Занкишиев. Оба спортсмена стали серебряным и бронзовым призерами чемпионата Европы в Варшаве. Одним из лауреатов среди лучших спортсменов в номинации "Олимпийская надежда" стал кандидат в мастера спорта, 17-летний дзюдоист Георгий Третьяков, занявший первое место первенства Европы по дзюдо среди юношей до 18 лет в Каунасе.

В номинации "Лучший тренер по олимпийским видам спорта" были отмечены заслуженный тренер России Николай Хохлов и Данил Волович. В номинации "Мастер педагогического труда по внеучебным формам физкультурно-оздоровительной работы" победил тренер-преподаватель по дзюдо Заводоуковской  ДЮСШ Максим Дубровин.

Лауреатом в номинации "Лучшая федерация" признана Тюменская областная общественная организация "Объединенная федерация дзюдо и самбо", президент – Сергей Кушков. Департамент по спорту Тюменской области отметил высокие показатели развития федерации, в том числе увеличение количества занимающихся спортсменов -  более 5 тыс. 700 человек, количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и мастер-классов.

Все номинанты престижного спортивного конкурса региона получили памятные статуэтки и цветы.

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Теги: Наталья Кузютина , Спортивная элита

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