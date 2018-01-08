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Частный сектор Тюмени отключат от централизованного источника отопления в течение пяти лет

10:01 08 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Снабжать теплом частный сектор Тюмени с помощью централизованных систем крайне неэффективно. В настоящее время в городской администрации обсуждается вопрос о переводе таких районов на альтернативные способы отопления.

Об этом в разговоре с корреспондентом ИА "Тюменская линия" заявил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

По его словам, отопление частного сектора ежегодно вызывает много вопросов. В большинстве случаев сети там построены с нарушением всевозможных норм.

"Сети строились самостроем, без соблюдения правил, без проектов, не на нормативной глубине и так далее. И естественно они уже находятся в плохом состоянии. Подавляющее большинство оформлено в муниципальную собственность. Но, тем не менее, мы понимаем, что отопление частного дома с помощью централизованных систем — это не самый эффективный способ. Мы прорабатываем решение, направленное на то, чтобы частный сектор от централизованной системы был отключен", - отметил он.

Отключить от централизованной системы можно, если перевести частный сектор на другой, альтернативный способ отопления. По заверениям заместителя главы городской администрации, ни один шаг по отключению не будет сделан, пока не решен вопрос о переводе на иной источник отопления.

"Мы сегодня прорабатываем механизм и финансовой, и организационной поддержки этой деятельности. Как только эти механизмы заработают, мы с вами начнем серьезными и быстрыми темпами этот вопрос решать. Я думаю, что этот срок не должен превышать последующих пяти лет", - подытожил он.

Владислав Соколов

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Теги: альтернативная котельная , ЖКХ , отопление , печное отопление , частный сектор

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