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Резидентам индустриальных парков в Тюменской области оказывается беспрецедентная поддержка

16:05 26 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

Один земельный участок остается незанятым в Боровском индустриальном парке – остальные его площади уже заняты резидентами. 2017 год ознаменовался строительством на его территории четырех заводов.

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор "Агентства инфраструктурного развития Тюменской области" Андрей Саносян в ходе пресс-конференции в совместном пресс-центре "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия". 

"В конце февраля 2018 года мы ожидаем первые открытия. Объем инвестиций составил около трех миллиардов рублей, число новых рабочих мест – до 650", - отметил Андрей Саносян. Богандинский индустриальный парк, по его словам, также входит в активную фазу, там подготовлена площадка, подведена дорога и инфраструктура: электроснабжение, водоотведение. Активно строится первый резидент - компания "ПолимерПласт".

Заниматься производством нефтегазового оборудования в Богандинском индустриальном парке будет челябинское предприятие "Альфа Кинетика". Еще один резидент - "Коттон Вэй Медикл", один из лидеров в Российской Федерации по производству спецодежды. "Это серьезные инвесторы, что позволяет надеяться,  что 2018 год будет насыщенным", - считает Андрей Саносян. 

Основным направлением работы первого межмуниципального индустриального парка в Ишимском районе станет сельхозпереработка. Его строительство начнется в следующем году. "Мы ведем переговоры с инвесторами о создании зернохранилищ, - рассказал руководитель "Агентства инфраструктурного развития Тюменской области". - Как вы знаете, не так давно в Ишиме был открыт специализированный цех глубокой переработки пшеницы и производства лизина".

Инвестиционная политика, реализуемая в Тюменской области, учитывает долгосрочность мер поддержки бизнеса, а также их гибкость, прозрачность и комплексный характер. "Благодаря инициативе губернатора Тюменской области о беспроцентных займах мы смогли создать беспрецедентные условия для резидентов индустриальных парков, им будут выдавать займы под 0% годовых, - сообщил Андрей Саносян. -  Резидентам предоставляют в аренду земельный участок по цене от 100 до 300 рублей в месяц за гектар, бесплатно проводятся все сети и дороги".

Николай Ступников

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Теги: инвестиции , индустриальные парки , производство , Тюменская область

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