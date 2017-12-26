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В Тюменской области продолжается обновление школ

16:27 26 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюменской области продолжается обновление школ. Фото Учи.ру

Ембаевскую школу им. Аширбекова и спортивную площадку Московской школы капитально отремонтируют за счет средств областного бюджета в 2018 году. Распоряжение о выделении средств на заседании президиума регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Проектная документация по капремонту школы разработана, получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости. Планируется капитально отремонтировать отмостку, цоколь, входные группы, кровлю и инженерные сети, установить системы видеонаблюдения, структурированные кабельные сети и охранно-пожарную сигнализацию. Запланированы внутренние общестроительные работы и благоустройство прилегающей территории.

Готова проектная документация и на проведение капитального ремонта спортивной площадки, расположенной на территории Московской школы (п. Московский, ул. Озерная, 8) в Тюменском районе. Здесь появится  хоккейная коробка, универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол. Строители выполнят и необходимые электромонтажные работы.

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Теги: Владимир Якушев , ремонт спортивной площадки , ремонт школы , Тюменский район

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