В Сургуте полицейские задержали подозреваемого в грабежах

фото УМВД России по Сургуту

В Сургуте задержан мужчина, отбиравший сумки и деньги у прохожих женщин.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту, в первый раз он ударил женщину по лицу и похитил ее сумку. Общая сумма ущерба составила 24 тыс. рублей. Вторую жертву - 46-летнюю сургутянку - он ударил по голове и похитил из сумочки 9 тыс. рублей.

Для его задержания была привлечена служебная собака, которая взяла след, нашла часть похищенного имущества. Позже у подозреваемого были изъяты личные вещи потерпевших. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.