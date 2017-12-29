Спорторганизаторы приглашают тюменцев на катки, корты, лыжню

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Более 300 мероприятий на 175 спортивных объектах, в скверах, парках Тюмени пройдут в январе. Свои услуги предложат 151 инструктор по спорту.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города, перечень спортивных и творческих мероприятий в дни новогодних каникул, а также всех муниципальных катков и ледовых площадок можно найти на сайте городского департамента по спорту и молодежной политике, в официальной группе департамента "ВКонтакте" и в группе "Спорторганизаторы Тюмени".

Зимний спорт на свежем воздухе имеет множество позитивных моментов, уверены организаторы, - это закаливание, тренировка выносливости, укрепление мышц и просто получение незабываемого драйва. Горожан ждет множество соревнований, турниров, занятий на свежем воздухе.

"К примеру, в течение января занятия под руководством спорторганизаторов будут проходить на 30 хоккейных кортах и ледовых площадках. Это хоккейные матчи с участием жителей, эстафеты на коньках, массовое катание. Специалисты готовы также проводить мастер-классы для горожан. К примеру - по обучению технике катания", - рассказал главный специалист отдела организации работы по месту жительства городского департамента по спорту и молодежной политике Андрей Буторин.