Восемьсот семьдесят детей получили помощь от благотворительного проекта "Ключ к жизни"

Ключ к жизни. Фото ya-roditel.ru

870 детей поддержал благотворительный проект "Ключ к жизни", который работает на протяжении шести с половиной лет в Тюменской области. Не менее важно и то, что этот проект изменил отношение к благотворительности, доказал, что она может быть прозрачной и эффективной.

С момента его старта по сегодняшний день на счет "Ключа к жизни" от организаций и граждан поступило более 162 млн рублей, из них только в 2017 году более 38 млн рублей. Благодаря этому удалось оказать помощь детям с онкопатологией, врожденными пороками развития, сложными генетическими и сосудистыми заболеваниями, детским церебральным параличом и другими. У многих ребят наблюдается заметное улучшение в состоянии здоровья, изменилось качество их жизни. В 2017 году дети проходили лечение в Германии, Чехии, Израиле, Сербии, Дании, Италии, Индии, Южной Корее.

Большая группа ребятишек с детским церебральным параличом и расстройствами аутистического спектра получила адресную помощь. Для каждой семьи, в которой воспитываются дети с такими сложными диагнозами, это огромная поддержка.

Еще одна из задач проекта – обеспечение детей самыми современными лекарствами. Как правило, эти препараты не зарегистрированы на территории России и их закупка не может быть оплачена из бюджета. Между тем, их стоимость очень высока, но и эффект от их применения также значителен. В этом году благодаря "Ключу к жизни" удалось приобрести такие необходимые лекарства для маленьких пациентов на сумму более пяти миллионов рублей.

Когда "Ключ к жизни" только стартовал, его инициатор губернатор Тюменской области Владимир Якушев подчеркивал, что благодаря проекту, объединив возможности бюджета и благотворителей, регион может оперативно отправлять маленьких пациентов, которым, к сожалению, пока не может помочь отечественная медицина, на лечение в лучшие клиники, оказать дополнительную реабилитацию сверх программы государственных гарантий.

"Совсем юные наши земляки благодаря помощи и поддержке неравнодушных людей получают возможность отправиться в те клиники мира, к тем специалистам, где у них есть шанс обрести ключ к своей жизни. Замечательно, что в Тюменской области такие ребятишки и их родители не остаются один на один с бедой. Искренне благодарю всех, кто оказывает помощь детям", - обратился к тюменцам глава региона.