Сборная России проиграла США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

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Сборная России потерпела поражение в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира с командой США. Встреча завершилась со счётом 2:4.

В первом периоде счёт открыли американцы — Киффер Беллоуз реализовал большинство. В середине двадцатиминутки наша команда отыгралась благодаря голу Марселя Шолохова, но затем Кайлер Ямамото вновь вывел США вперёд. Вторая треть матча голов не принесла.

В третьем периоде Андрей Алтыбармакян сравнял счёт. Но за семь с половиной минут до конца основного времени Киффер Беллоуз оформил дубль, а окончательный результат установил Джоуи Андерсон, поразив пустые ворота, сообщает портал "Чемпионат.ком"