"Рубин" сыграет в "Русской классике" в форме из девяностых

Фото ВХЛ

Презентация игровой формы команд-участниц матча "Русская классика" на открытом воздухе состоялась в Москве.

В поединке на курганском стадионе 28 января сойдутся местное "Зауралье" и тюменский "Рубин". Дизайн формы сибирской дружины был разработан по мотивам экипировки рубиновцев в сезоне 1995-1996 годов, когда они дошли до полуфинала плей-офф Кубка Межнациональной хоккейной лиги. Это турнир являлся аналогом нынешнего розыгрыша "Кубка Гагарина" среди клубов КХЛ.

Предстоящее событие прокомментировал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Наш вид спорта зарождался на открытых площадках. Матчи команд под открытым небом собирали до тридцати тысяч болельщиков. Это были настоящие ледовые бои", - подчеркнул Владислав Третьяк.

Матч регулярного чемпионата ВХЛ в рамках "Русской классики" состоится в шестой раз, сообщает пресс-служба "Рубина".