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Полицейские Тюменского района изъяли амфетамин

13:00 12 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото прокуратуры Тюменской области

У 27-летнего тюменца, управлявшего автомобилем "Мерседес", сотрудники Госавтоинспекции обнаружили амфетамин. Мужчину остановили для проверки документов в районе д. Падерина. 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, во время проверки автовладелец заметно нервничал. Полицейские обнаружили и изъяли в присутствии понятых из салона авто наркотическое вещество синтетического происхождения. По данным экспертизы найденный наркотик  является амфетамином, его масса составила 0,73 гр.

У жителя с. Бухтал Нижнетавдинского района 1957 года рождения во время обхода территории участковый уполномоченный полиции обнаружил в сенях дома наркотики растительного происхождения. По результатам экспертизы -  это марихуана весом 39 гр.

Подозреваемых доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства. Как признались сами задержанные, наркотики планировали использовать для личного потребления. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные потребление, хранение наркотических средств в значительном размере". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. 

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Теги: марихуана , наркотики , УМВД России по Тюменской области

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