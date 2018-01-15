На Гайдаровском форуме проанализируют бюджетную систему и государственное управление

Гайдаровский форум. Фото www.ranepa.ru

IX Гайдаровский форум пройдет в стенах Президентской академии в Москве с 16 по 18 января. Тема форума "Россия и мир: цели и ценности".

Гайдаровский форум – это ежегодное мероприятие в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, на которое съезжаются звезды мировой экономики, нобелевские лауреаты, лучшие преподаватели вузов-лидеров (Гарварда, Стэнфорда, Массачусетского технологического института и др.), представители российской и зарубежной политической элиты.

Форум принимает тех, кто своими передовыми достижениями в экономической науке определяет глобальный миропорядок, оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств.

В рамках форума пройдет открытый диалог "Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления". Профессионалы в области госуправления, среди которых губернатор Тюменской области Владимир Якушев, озвучат основные тренды сферы, выявят основные проблемы и предложат их решения.

Эксперты ответят на вопрос, что такое госуправление сегодня, и расскажут о том, как функционирует бюджетная система. Только на федеральном уровне существует 53 министерства и ведомства (16 министерств, 19 служб, 18 агентств), входящих в структуру правительства РФ. Это 373,6 тыс. человек, которые администрируют более 66% расходов федерального бюджета и одновременно генерируют расширяющуюся бюджетную сеть. Многоступенчатость системы государственного управления порождает проблемы управления внутри системы, размывает ответственность за возложенный функционал и снижает качество контроля за использованием бюджетных ресурсов.

В ходе обсуждения специалисты озвучат предложения относительно того, что нужно поменять, чтобы система госуправления функционировала эффективно. Они поделятся своим экспертным мнением, касательно вопроса оценки деятельности государственного служащего и необходимости замены системы его материального поощрения. Знатоки сферы госуправления выявят способы снижения объема нарушений и неэффективных расходов при использовании государственных ресурсов, а также затронут ряд других тем.

Модератором диалога станет председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В обсуждении тем примут участие председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова; заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак и министр финансов РФ Антон Силуанов. В роли экспертов выступят председатель Совета центра стратегических разработок Алексей Кудрин, исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов, а также губернаторы и врио глав различных регионов России.

Эксперты Гайдаровского форума также обратятся к теме "Человеческий капитал на государственной и муниципальной службе: ценности и развитие". На экспертной дискуссии будет обсуждаться развитие государственной службы, формирование резерва управленческих кадров и работа с ним, а также привлечение и удержание талантливых людей на государственной службе. Специалисты выявят связь профессионального развития с карьерным ростом, обозначат вектор развития муниципальной службы и выскажутся на тему квалифицированного партнерства органов власти со школами государственного управления.

Эксперты также обсудят текущее состояние и будущее российского бизнеса, подведут итоги проекта "Национальные чемпионы" и наградят победителей второго отбора участников приоритетного проекта. Пройдут дискуссии, посвященные темам "ДНК скрытых чемпионов" и "Проект "Национальные чемпионы": итоги 2017 года и новые вызовы", сообщает пресс-служба Гайдаровского форума.

Борис Олейник