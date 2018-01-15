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Тюменские полицейские изъяли поддельное водительское удостоверение

12:31 15 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото https://www.65.media

Жителя г. Бирск 1978 года рождения, который управлял автомобилем "Мерседес", сотрудники ГАИ остановили на 317 километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. В ходе проверки документов они усомнились в подлинности водительских прав. 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, по розыскным базам сотрудники полиции установили, что водительское удостоверение с указанным в нем номером в базе данных не зарегистрировано. Документ был изъят и направлен для проведения экспертизы. По результатам исследования установлено, что водительское удостоверение не соответствует требованиям и является поддельным.

Как признался водитель, права он купил в Интернете за 25 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". В отношении гражданина избрана мера пресечения обязательство о явке.  

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Теги: водительское удостоверение , подделка

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