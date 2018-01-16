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Вузовская спартакиада в Тюмени начнется с шахмат

16:54 15 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Соревнования по шахматам. Фото ТГМЦ

Спартакиада среди вузов стартует в Тюмени. Соревноваться будут студенты и преподаватели. Первыми в борьбу за звание лучших вступят преподаватели вузов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, 16 января в 16 часов начнутся соревнования по шахматам в городском шахматном клубе (ул. Олимпийская, 15).

17 января в 16 часов преподавателей тюменских вузов ждут соревнования по дартсу в Тюменском государственном университете (ул. Ленина, 6).

18 января в 16 часов преподаватели тюменских вузов примут участие в состязаниях по стрельбе из пневматической винтовки. Базу для проведения соревнований предоставит Тюменский государственный университет (ул. Пржевальского, 37).

19 января в 16 часов начнутся партии по настольному теннису в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 72).

Спартакиада продлится с января по май 2018 года. Она включит состязания по шести видам спорта для студенток  (баскетбол, волейбол, шахматы, лыжные гонки, настольный теннис и легкоатлетический кросс) и 7 видам – для студентов (те же +мини-футбол) с марта по май 2018 года. Для преподавателей вузов останется сыграть в волейбол и мини-футбол.

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Теги: вузы , спартакиада

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