Тюменский "Рубин" ждут на питерском мобильном льду в Кургане

Игра тюменского ХК "Рубин" и курганского "Зауралья" пройдет на питерском мобильном льду. Фото из группы ХК "Рубин" в соцсети "ВКонтакте"

Прибывший из Санкт-Петербурга мобильный лед монтируют на курганском стадионе "Центральный", где пройдет игра тюменского ХК "Рубин" и курганского "Зауралья" 28 января.

Матч традиционного проекта "Русская классика" пройдет под открытым небом. Специально к нему организаторы в буквальном смысле собирают ледовое мобильное поле. Технологический процесс займет около 10 дней.

Питерские специалисты установили холодильную установку и застелили маты - так называются магистральные трубы, на которые впоследствии наносится хладоноситель (этилен гликоля) и намораживается черновой слой льда. По плану к 17 января черновой лед будет готов и начнется установка бортов с боксами для игроков и судей.

В целом же мобильное ледовое поле имеет размер 58 на 28 м. Это меньше стационарного (60 на 30 м), но в рамках допустимых требований Высшей хоккейной лиги. Также всю коробку по периметру обнесут защитным стеклом.

Матч регулярного чемпионата ВХЛ на открытом льду курганского "Зауралья" и тюменского "Рубина" начнется в 12 часов 30 минут 28 января.