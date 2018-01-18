Тоболяк получил условный срок за избиение инспектора ДПС

Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в избиении полицейского, осудили в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в сентябре 2017 года инспектор ДПС остановил пьяного водителя. У мужчины отсутствовали водительские права и паспорт. Сотрудники полиции сопроводили мужчину к месту жительства, где осужденный избил инспектора ДПС, причинив ушибы и ссадины.

Мужчина приговорен к шести месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.