Динамовец Максим Ненахов вошел в состав сборной футбольного клуба "Тюмень"

Максим Ненахов из "Динамо" перешел в "Тюмень"

19-летний игрок линии обороны Максим Ненахов молодежной команды и фарм-клуба московского "Динамо" заключил контракт с футбольным клубом "Тюмень". Как признался спортсмен, таким образом он решил поднимать свой профессиональный уровень.

"Я посмотрел несколько матчей, понял, в какой футбол играет "Тюмень". Стиль мне понятен – игроки стараются действовать через пас. Как и в "Динамо", во главе угла стоит комбинационный футбол", - рассказал Максим Ненахов.

Футболист ставит цель пробиться в основной состав. Планирует за полгода проявить себя так, чтобы получить приглашение в молодежную сборную России. Не скрывает, что хотел бы, чтобы "Динамо" пожалело, что отдали его в аренду.

"Я перешел в тюменский клуб на правах аренды и могу вернуться в родной клуб. Все-таки молодежное первенство – это слабый уровень. Играющих команд там можно по пальцам пересчитать. Даже "Спартак" сейчас не блещет в этих соревнованиях. "Тюмень" - это шаг вперед. Команда должна точно быть в десятке. Дружина хорошая, игровая. Тренерский штаб также настраивает на то, чтобы мы должны наслаждаться футболом", - поделился игрок.

Футболист все время играл в качестве крайнего левого защитника и опорного хавбека. По его словам, если он действовал с краю, то всегда старался подключаться в атаку. Именно фланги создают необходимый темп игры.

У Максима Ненахова есть супруга Екатерина. "Через месяц мы ждем пополнения в семье. Поэтому мы с супругой сейчас находимся на таком этапе, когда нам обоим нужна поддержка любимого человека. Все свободное время провожу с женой", - рассказал футболист.

В перерывах между тренировками и общением с женой, спортсмен находит время на хобби - бильярд, сообщила пресс-служба футбольного клуба "Тюмень".