Губернатор поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск с праздником

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Фото admtyumen.ru

Для Тюменской области день инженерных войск - дата особенная, об этом заявил губернатор области Владимир Якушев. На территории региона расположено Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова. Военных инженеров, подготовленных в Тюмени, можно встретить во всех видах и родах войск Вооруженных Сил РФ. Вуз в прошедшем году отметил 60-летие и принял участие в организации этапов всероссийских и международных Армейских игр, которые прошли на Тюменской земле впервые.

По словам губернатора, инженерные подразделения - одни из важнейших в нашей армии. "Они профессионально выполняют возложенные на них задачи и в горячих точках, и в мирное время при ликвидации чрезвычайных происшествий и природных катастроф. В частности выпускники ТВВИКУ участвовали в разминировании территории Сирийской Арабской Республики, внесли весомый вклад в борьбу с международным терроризмом", - отметил Якушев.

"Военные инженеры разных поколений неоднократно демонстрировали пример высочайшей компетентности, мужества и героизма, любви к Отечеству и воинской доблести. Особые героические страницы летописи инженерных войск связаны с Великой Отечественной войной. Уверен, молодые офицеры всегда будут помнить о великих подвигах предков и с честью продолжать их дело, беречь и защищать родную землю!

Желаю всем вам здоровья, счастья, мира и успешной службы на благо России!", - сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.