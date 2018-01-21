up

21.01.2018 воскресенье

USD 56,5892

EUR 69,3953

В Тюмени -29..-31 С 5 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Тюменский "Рубин" прервал серию из шести поражений

11:50 21 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото vk.com/hc_rubin_tyumen

Тюменский "Рубин" в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги одолел "КРС Хэйлунцзян" из Харбина – 5:2. Сибирская дружина прервала серию из шести поражений.

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, последний рубеж хозяев защищал Егор Назаров. Составы первой и второй пятёрок с центральными нападающими Егором Ивановым и Константином Белов у сибиряков были такими же, как и в предыдущем матче с "Ценг Тоу" из Цзилиня (2:4). Именно первая пятёрка соорудила голевую атаку на десятой минуте. Отличился защитник Александр Родионов.  Баллы за передачи заработали Вадим Кравченко и Егор Иванов. В целом в стартовом отрезке тюменцы владели инициативой и контролировали ход игры.

Во втором периоде гости прибавили в движении. Рубиновцы вызов приняли и хоккей в исполнении команд стал более агрессивным и зрелищным. Лидерство подопечные Андрея Кирдяшова упрочили на 27-й минуте в большинстве. Великолепным пасом от синей линии Кравченко нашел Егора Иванова, который был точен. Ассистентский балл заработал в этой атаке и Родионов. В третий раз тюменцы огорчили вратаря гостей Георгия Бояршинова на экваторе поединка, когда стремительную атаку завершил Антон Кочуров. Ему помогли отличиться Антон Угольников и Егор Мажуга. Вскоре место на последнем рубеже китайского клуба занял Джордан Лием.

В начале заключительного отрезка гости распечатали Назарова. Отличился Павел Новожилов. Затем Кочуров оформил голевой дубль с передачи Родионова. Однако "КРС Хэйлунцзян" смог сократить отставание, благодаря находчивости Павла Крутия. В концовке отрезка уступающая сторона оголила свои ворота и… Денис Иванов забросил пятую шайбу хозяев. Ассистентами стали Михаил Потякин и Андрей Ерофеев.

Следующим соперником "Рубина" 22 января станет "Химик" из Воскресенска

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ХК Рубин , хоккей

Последние новости

14:24 Общежития ТИУ поможет отремонтировать региональное правительство
13:45 Тюменские полицейские соперничали на боксерском ринге
13:01 НКО приглашают на бесплатный вебинар по привлечению средств
12:42 Российский космонавт полетал в невесомости на пылесосе
12:12 В Тюмени стартует главный конкурс профмастерства педагогов
11:50 Тюменский "Рубин" прервал серию из шести поражений
11:13 Исследование: тюменцы чаще всего покупают местное молоко
10:24 Форум театральных школ и детских школ искусств "Территория творчества" прошел в Екатеринбурге
09:52 Антон Шипулин выиграл бронзу в гонке преследования на этапе Кубка мира
09:24 МЧС: лучшее сельское поселение - Червишево
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Губернатор поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск с праздником

Реконструкция Гилевской рощи и лесопарка Затюменский завершится в 2018 году

Значительную часть мест в новых тюменских детсадах отдадут малышам до трех лет

Политика

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

На Гайдаровском форуме проанализируют бюджетную систему и государственное управление

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Экономика

Тюменский "Стеклотех" сохраняет объемы производства

Новый детский сад в Тобольске поможет решить проблему с яслями

Водители смогут заправлять автомобили тюменским бензином летом 2018 года

Общество

Общежития ТИУ поможет отремонтировать региональное правительство

НКО приглашают на бесплатный вебинар по привлечению средств

Российский космонавт полетал в невесомости на пылесосе

Спорт

Тюменские полицейские соперничали на боксерском ринге

Тюменский "Рубин" прервал серию из шести поражений

Антон Шипулин выиграл бронзу в гонке преследования на этапе Кубка мира

Происшествия

В Югре пьяный мужчина случайно задушил пятимесячную девочку

В Ялуторовске сын избил мать поленом

Проверка в букмекерской конторе завершилась полумиллионным штрафом
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+