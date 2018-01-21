Тюменский "Рубин" прервал серию из шести поражений

Фото vk.com/hc_rubin_tyumen

Тюменский "Рубин" в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги одолел "КРС Хэйлунцзян" из Харбина – 5:2. Сибирская дружина прервала серию из шести поражений.

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, последний рубеж хозяев защищал Егор Назаров. Составы первой и второй пятёрок с центральными нападающими Егором Ивановым и Константином Белов у сибиряков были такими же, как и в предыдущем матче с "Ценг Тоу" из Цзилиня (2:4). Именно первая пятёрка соорудила голевую атаку на десятой минуте. Отличился защитник Александр Родионов. Баллы за передачи заработали Вадим Кравченко и Егор Иванов. В целом в стартовом отрезке тюменцы владели инициативой и контролировали ход игры.

Во втором периоде гости прибавили в движении. Рубиновцы вызов приняли и хоккей в исполнении команд стал более агрессивным и зрелищным. Лидерство подопечные Андрея Кирдяшова упрочили на 27-й минуте в большинстве. Великолепным пасом от синей линии Кравченко нашел Егора Иванова, который был точен. Ассистентский балл заработал в этой атаке и Родионов. В третий раз тюменцы огорчили вратаря гостей Георгия Бояршинова на экваторе поединка, когда стремительную атаку завершил Антон Кочуров. Ему помогли отличиться Антон Угольников и Егор Мажуга. Вскоре место на последнем рубеже китайского клуба занял Джордан Лием.

В начале заключительного отрезка гости распечатали Назарова. Отличился Павел Новожилов. Затем Кочуров оформил голевой дубль с передачи Родионова. Однако "КРС Хэйлунцзян" смог сократить отставание, благодаря находчивости Павла Крутия. В концовке отрезка уступающая сторона оголила свои ворота и… Денис Иванов забросил пятую шайбу хозяев. Ассистентами стали Михаил Потякин и Андрей Ерофеев.

Следующим соперником "Рубина" 22 января станет "Химик" из Воскресенска