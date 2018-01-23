В Тюменской области сохранят меры государственной поддержки

Дмитрий Горицкий. Фото duma72.ru

Сумма государственной поддержки, которую предполагается оказывать в 2018 году отдельным категориям налогоплательщиков Тюменской области в виде налоговых преференций, может составить более 5 милрд рублей. Об этом, как сообщает пресс-служба областной думы, рассказал глава комитета по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий.

В 2017 году были приняты изменения в закон "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета". Изменения касаются предоставления дополнительных мер социальной поддержки специалистам государственной ветеринарной службы Российской Федерации в возрасте не старше 45 лет. По закону, они должны состоять на учете нуждающихся в жилых помещения и иметь стаж работы в государственных ветеринарных учреждениях Тюменской области не менее трех лет.

"Этой категории специалистов предоставляются субсидии на строительство индивидуального жилого дома в сельской местности, а также займы на индивидуальное жилищное строительство,- отметил Дмитрий Горицкий. - Размер субсидии составляет 400 тысяч рублей. Еще по 100 тысяч рублей будет выделены на каждого ребенка, рожденного до включения гражданина в список получателей субсидии".

При этом, по словам депутата, учитываются дети получателя субсидии в возрасте до 23 лет, а также дети, являющиеся инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, независимо от возраста. Если ребенок был рожден или усыновлен после включения гражданина в указанный список, планируется выплачивать дополнительную субсидию в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка. "Специалистам государственных ветеринарных учреждений Тюменской области предоставляются субсидии при условии, что они будут работать в этих учреждениях еще в течение пяти лет с даты получения субсидии", - подчеркнул Дмитрий Горицкий. Он подтвердил, что размер предоставляемого займа составляет до 1 миллиона рублей. Объем средств на предоставление субсидий этим специалистам ежегодно предусматривается в региональном законе об областном бюджете.

Также был принят закон о предоставлении налоговых льгот на ближайшие три года отдельным категориям налогоплательщиков. Установлены преимущества по уплате налогов для отдельных категорий налогоплательщиков в виде снижения ставок налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и освобождения от уплаты транспортного налога. Отдельным категориям налогоплательщиков установлены ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере соответственно 14% и 16,475%.

В соответствии со статьей 284 Налогового кодекса Российской Федерации максимальная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, составляет 17%.

Отдельным категориям налогоплательщиков установлены дифференцированные льготные ставки по налогу на имущество организаций в размере от 0 до 1,65%.

"Базовая ставка налога на имущество организаций, являющегося региональным налогом, установлена законом Тюменской области "О налоге на имущество организаций" в размере 2,2%. Значительная часть налоговых льгот, действовавших в 2017 году, пролонгируется на очередной финансовый год и плановый период", - констатировал Горицкий.