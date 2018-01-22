Владимир Якушев пожелал участникам Кубка губернатора по танцам удачи и успеха

Кубок губернатора по танцам. Фото ИА "Тюменская линия"

Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по танцевальному спорту на Кубок губернатора региона пройдет в спортивном комплексе "Центральный" 27–28 января. Организаторы ожидают более 2 тыс. спортсменов из России и других стран. Обращение к участникам направил глава региона Владимир Якушев.

"Яркий и запоминающийся спортивный праздник открывает очередной год — на тюменском паркете встретятся настоящие мастера танцевального искусства. Не сомневаюсь, все они готовы продемонстрировать свое умение и доказать право на победу", — говорится в тексте приветствия, размещенном на сайте турнира.

Владимир Якушев отметил, что спортивные танцы восхищают красотой и изяществом, они покорили сердца болельщиков во всем мире. "Зрители рукоплещут грациозности и артистичности танцевальных коллективов. При этом мы все отдаем должное упорству и колоссальному труду спортсменов и тренеров, который стоит за каждой победой. Только так можно достичь высот", — убежден губернатор. Он пожелал всем участникам удачи и успеха, а поклонникам танцевального искусства — настоящего спортивного праздника.

Добавим, что в течение двух конкурсных дней состоятся выступления по европейской и латиноамериканской программам, двоеборью. В программу соревнований включен турнир мировой серии — WDSF Open.

Для участия уже заявились танцоры из Башкирии и Мордовии, Курганской, Нижегородский, Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Пермского края. На тюменском паркете также ожидается участие пар из Голландии, Венгрии, Португалии, Дании, Сербии. Конечно, выступят и лучшие представители этого вида спорта из Тюменской области. Специальные гости — команда формейшн "Вера" с новой латиноамериканской программой.

Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по танцевальному спорту на Кубок губернатора Тюменской области проводится с 1998 года и является самым крупным и престижным турниром на территории региона, который собирает сильнейшие танцевальные пары.

Напомним, билеты на турнир можно приобрести в кассах СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) и забронировать по телефону 8 (3452) 463-468. Стоимость билетов на трибуны варьируется от 500 до 1,5 тыс. рублей. Место за VIP-столом в I-й линии от паркета стоит 2,5 тыс. рублей, во II-й линии - 2 тыс. рублей. Гостям предлагают отличный обзор и фуршет. Как отметили в кассах, такие места пользуются большим спросом.