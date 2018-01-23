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В Увате инвестор строит новый автокомплекс

17:32 22 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото инвестиционного агентства Тюменской области

Новый автокомплекс строит инвестор "Уват авто" в п. Туртас Уватского района при поддержке инвестиционного агентства и финансовой поддержке регионального фонда микрофинансирования. 

"Заем в фонде микрофинансирования наша компания получила в августе 2017 года. И меньше, чем за полгода работа по возведению здания была закончена. Теперь осталась внутренняя отделка – ее планируем начать, когда потеплеет. Электричество на объекте уже есть, газ обещают подвести весной", –  рассказал руководитель компании Александр Торгашов.

Предприниматель получил средства на инвестпроект по программе "Микро-инвест" под 3% годовых. Напомним, воспользоваться этой программой могут предприниматели, приступающие к реализации инвестиционных и инновационных проектов. Деньги предоставляются на приобретение оборудования, строительство и ремонт производственных помещений. Обязательным условием является создание дополнительных рабочих мест.

Так, компания "Уват авто" планирует создать семь рабочих мест. "Благодаря такой финансовой поддержке новый автокомплекс будет принимать первых посетителей уже в конце 2018 года", – отмечает директор Уватского представительства инвестагентства и куратор проекта Любовь Шехирева.

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Теги: господдержка , инвестиционное агентство , инвестиционный проект , новые рабочие места , Уват

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