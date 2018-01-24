Тюменский центр поддержки экспорта вошел в число лучших в России

фото инвестиционного агентства Тюменской области

Центр поддержки экспорта инвестиционного агентства Тюменской области занял 13-е место в общероссийском рейтинге региональной инфраструктуры поддержки экспортеров, составленном Российским экспортным центром совместно с министерством экономического развития РФПо результатам работы в 2017 году.

Всего в рейтинге оценивалась работа 50 центров, работающих в 50 из 85 регионов России. Создавались центры поддержки экспорта в регионах в разное время. Напомним, тюменский центр поддержки экспорта был учрежден приказом правительства Тюменской области в 2011 году. Сегодня он работает как структурное подразделение инвестиционного агентства.

"Первые строчки рейтинга занимают коллеги из других регионов с городами-миллионниками, а также из субъектов, обладающих выгодным географическим положением, в силу больших логистических хабов и международных портов", – отметил руководитель центра Кирилл Юрков.

Среди показателей, которые легли в основу рейтинга, – количество малых и средних предприятий, получивших услуги центра и после этого вышедшие на экспорт своих товаров и услуг; география экспортных поставок региональных экспортеров, получивших поддержку в центре; количество компаний, привлеченных к услугам Российского экспортного центра благодаря информационной работе специалистов центра и другие критерии, сообщает пресс-служба инвестиционного агентства Тюменской области.