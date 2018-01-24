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Многодетной семье из Исетского района построят дом

13:26 24 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Многодетной семье построят дом/ Фото ТРО партии «Единая Россия»

Включить семью Глазыриных в партийный проект "Дом для молодой многодетной сельской семьи" решили единороссы Исетского района на заседании местного районного политсовета. Большая семья переедет из съемного дома в Гаева в собственный, расположенный в той же деревне. Об этом сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Александр и Анастасия Глазырины воспитывают пять дочек, в том числе двух двойняшек. Оба супруга работают в исетской областной больнице, где и познакомились. Сейчас глава семьи трудится сантехником, а Анастасия ― санитаркой, при этом она совмещает работу с учебой ― учится на медсестру, и уже через полтора года сможет работать по этой специальности. Вместе они ведут небольшое приусадебное хозяйство. С переездом в новый дом прибавится хлопот: в планах Александра завести большое личное хозяйство, чтобы обеспечивать семью. Но оба супруга и девочки к этому готовы и с нетерпением ждут новоселья.

Для односельчан Глазырины ― пример крепкой, дружной и любящей семьи, где соблюдают интересы каждого ребенка и все заботятся друг о друге. Уклад жизни большой семьи привычен для супругов: у родителей Александра было четверо детей, а у Анастасии ― трое. Сейчас девочки-двойняшки - родившиеся в 2011 году Аня и Полина и в 2012 году ― Дарья и Марина ― ходят в детский сад, а старшая Диана учится в 8 классе и во всем помогает маме. Хотя, как говорит Анастасия, младшие девочки все умеют и сами. По словам начальника отдела соцзащиты Ирины Полковниковой, все дети активные, общительные, неконфликтные и доброжелательные, любят петь и танцевать.

Семья Глазыриных станет двенадцатой семьей, которой построят жилье благодаря проекту "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Финансы на его реализацию не выделяются из бюджета, единороссы строят дома на собственные средства, к ним подключаются неравнодушные люди.

"В планах по строительству домов для семей с пятью и более детьми на 2018 год помимо Исетского, еще Юргинский, Абатский, Сладковский и Казанский районы. Также есть планы по Ялуторовскому и Уватскому райнам", — уточнил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Он отметил, что строительство дома в Исетском районе взял на себе генеральный директор недавно открывшегося завода "Полипак" Алексей Лисовиченко.

"Мы с удовольствием поучаствуем в этом проекте, считаю это достаточно важным и необходимым и для района, и для области в целом. Строить нужно, и делать мы это будем", ― заявил Лисовиченко.

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин добавил, что проект "Дом для молодой многодетной сельской семьи" стартовал в июне 2015 года по инициативе губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

"И вот на протяжении двух с половиной лет проект успешно работает, уже построены дома в Ишимском, Нижнетавдинском, Голышмановском, Ярковском, Упоровском, Бердюжском, Тюменском, Юргинском районах, Тобольском, совсем скоро сдастся новое жилье в Заводоуковском районе. Принято решение, что дом будет возведен и для многодетной семьи из Исетского района, которая воспитывает пятерых детей. Все понимают – это дело нужное", - сказал он.

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Теги: Единая Россия , жилье для многодетных семей , Ишимский район , многодетная семья , облдума

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