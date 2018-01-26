На Ямале спасали замерзающего на трассе водителя

sever-press.ru

Замерзающего водителя спасли ямальские автоинспекторы на автодороге Сургут - Салехард.

Сотрудники ДПС увидели на обочине грузовик и мужчину, греющегося у костра. Автоинспекторы посадили его в патрульный автомобиль, напоили чаем и отвезли на ближайшую автозаправочную станцию. Водитель ехал из Нижневартовска в Губкинский, дизельное топливо автомобиля замерзло, чтобы согреться самому, он развел костер.

Это не первый случай спасения госавтоинспекторами водителей, попавших в беду на дорогах Ямала. На автодороге Сургут – Салехард у водителя заглох автомобиль. Столбик термометра в тот день показывал - 42 градуса, и мужчина уже начал замерзать. Автоинспекторы организовали эвакуацию машины на стационарный пост "Карамовский".

Также в морозы правоохранители помогли водителю автомобиля МАЗ, который отстал от колонны в районе поселка Правохеттинский из-за перемерзшей топливной системы. Сотрудники дорожно-патрульной службы помогли и водителю автопоезда ликвидировать возгорание автомобиля в Губкинском. Выяснилось, что мужчина вез продукты и по пути из-за мороза у полуприцепа заклинили тормозные барабаны. Произошло возгорание, сообщает ИА "Север-пресс".

Госавтоинспекция рекомендует, при сильном морозе воздерживаться от дальних поездок, чтобы не оказаться на дороге в сложной ситуации далеко от населенных пунктов.