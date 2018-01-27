Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области вырос в 2017 году

Банк ВТБ. Фото: VTB.ru

За 2017 года ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выдал корпоративным клиентам кредитов на общую сумму 19,7 млрд рублей, из которых 3,8 млрд рублей финансирования предоставлено крупному бизнесу, а 15,9 млрд рублей – среднему. Это на 25% больше, чем годом ранее.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО увеличился в 2017 году на 28% - до 12,3 млрд рублей.

По словам руководителя корпоративного бизнеса банка ВТБ в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Натальи Белокопытовой, предприятия стали больше брать кредитов и гарантий, выросли объемы инвестиционного кредитования и рефинансирования. Ставки стали более комфортными и это позволило клиентам увеличивать сроки кредитования. Это способствовало росту кредитного портфеля.

Объем выданных банком гарантий с января по декабрь 2017 года вырос в 4,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Документарный портфель увеличился за год в три раза - до 7,2 млрд рублей.