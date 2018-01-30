Тюменские борцы примут участие в первенстве России

Тюменские борцы поедут на первенство России/фото департамента по спорту Тюменской области

Фарад Гашумов в весовой категории 51 кг завоевал золотую медаль на первенстве Уральского округа по спортивной борьбе (греко-римской) среди юношей до 18 лет. Соревнования проходили в екатеринбургском спортивном центре "Верх-Исетский" с 25 по 28 января.

Борец включен в состав округа для участия в первенстве России, которое пройдет в Республике Ингушетия. Вместе с ним на соревнования отправятся призеры первенства - тюменцы: Раджаб Батыров, Тимур Абдуллин и Айдар Шамсутдинов.

Всего в соревнованиях приняли участие более 150 борцов из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и ХМАО-Югры и ЯНАО, сообщает департамент по спорту Тюменской области.