В Сорокинском районе самое жирное молоко на Петровской ферме

Фото: АПК

9 тыс. 676 кг составил средний валовый надой молока в Сорокинском районе на 26 января. На фуражную корову – 9,5 кг. 8 тыс. 288 кг молока сдано в приемный пункт. Средняя жирность – 3,8%.

Однако в каждом хозяйстве эти показатели разные. Лидером остается Ворсихинская ферма: 1 тыс. 834 кг – валовой надой, 17,5 кг – на фуражную корову. Как сообщает администрация Сорокинского района, самая высокая жирность молока – на Петровской ферме, она составила 4 %.

Перебоев с кормами на животноводческих фермах района нет.