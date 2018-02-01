Уватский биатлонист стал лучшим в спринте на всероссийских соревнованиях

Фото: ДЮСШ, Уват

Уватский биатлонист Алексей Огорелков стал победителем Всероссийских соревнований на призы олимпийского чемпиона А. И. Алябьева, состоявшихся в Ленинградской области.

В возрастной категории 18-19 лет Огорелков стал лучшим в спринте на 7,5 км.

Как сообщает администрация Уватского района, спортсмен также взошел на первую ступень пьедестала в составе сборной Тюменской области в эстафете на 7,5 км.