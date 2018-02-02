В Сургуте совершено разбойное нападение на таксиста

Фото следственного комитета РФ

На водителя службы такси 1987 г. р. напали двое мужчин, которых он перевозил по Сургуту. Угрожая ножом, они забрали у него автомобиль "Тойота" стоимостью 280 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту, автомобиль злоумышленники обещали вернуть, но только после получения денежных средств в сумме 200 тыс. рублей. Дополнительно подозреваемые потребовали у потерпевшего расписку о выплате денег. Полицейские задержали подозреваемых 1987 и 1988 г. р.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Мужчины помещены в изолятор временного содержания.