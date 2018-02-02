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Тюменские футболисты обыграли астраханский "Волгарь"

13:43 02 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ФК "Тюмень"

Со счетом 3:2 завершилась встреча ФК "Тюмень" с астраханским "Волгарем" на стадионе "Спутник" в Сочи. 

"Тюмени" удавалось контролировать ход игры на протяжении всего матча. В первом тайме в стане Владимира Маминова появился еще один игрок на просмотре, имя которого будет объявлено позднее. Это опытный защитник с солидным послужным списком, в том числе и в клубах премьер-лиги. Оборонец несколько раз удачно действовал в подкатах. Андреа Чуканов выступал на позиции опорного полузащитника, грамотно помогал обороне и однажды даже вытащил мяч с ленточки. Первый гол забил Егор Глухов на 23-й минуте. Александр Ставпец убрал двоих соперников и прокинул на молодого партнера по команде. Тюменский воспитанник вторым касанием пробил, попав в правый угол не без помощи рикошета – 1:0.

В перерыве Владимир Маминов поменял десять футболистов, оставив защищать ворота Станислава Бучнева. Первая половина второго тайма у сибиряков явно удалась. На 58-й минуте старания игрока на просмотре – Андрея Кузнецова из волгоградского "Ротора", который активно подключался к атакам – были вознаграждены. Быстроногий и юркий Максим Лаук хитро навесил через всех, где забытый защитниками Кузнецов кивнул и удвоил преимущество "Тюмени" - 2:0.  Спустя несколько мгновений Никита Саламатов исполнял штрафной, найдя Данила Карпова, который "щечкой" перевел мяч в ворота – 3:0.

На 72-й минуте сфолил в своей штрафной новобранец черно-белых Максим Ненахов, получив за это желтую карточку и пенальти в свои ворота. Бучнев, долгое время игравший за астраханский "Волгарь", потащить 11-метровый не сумел – 1:3.

В самой концовке астраханцы смогли забить еще раз после финишной сутолоки в штрафной "Тюмени". 3:2 – победа Сибири над Югом.

Команды проведут в Сочи еще один товарищеский матч. Он состоится 5 февраля. После этого "Тюмень" вернется домой и получит несколько выходных. 10 февраля команда улетит на кипрский Пафос, чтобы сыграть в Кубке ФНЛ, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

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Теги: Сочи , ФК Тюмень , ФНЛ

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