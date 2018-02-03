Спартакиада трудовых коллективов начнется со сдачи норм ГТО

Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Торжественное открытие XII спартакиады трудовых коллективов Тюменской области начнется в легкоатлетическом манеже 3 февраля в 10 часов. Участникам предстоит выполнить нормативы комплекса ГТО – это первый вид спартакиады.

Заявки на участие подали 242 человека из 17 трудовых коллективов области. Самому взрослому спортсмену среди мужчин 63 года, среди женщин 60 лет. Победителей определят в личном (по восьми возрастным группам) и командном зачетах. Всего в 2018 году спартакиада пройдет по 13 видам спорта: лыжные гонки, мини-футбол, плавание, легкая атлетика, гиревой спорт, настольный теннис среди мужских и женских команд, шахматы, пулевая стрельба, волейбол и баскетбол 3х3 среди мужских и женских команд, дартс.

Кроме того, в спартакиаду включен новый вид – соревнования спортивных семей, которые объединят несколько дисциплин: настольный теннис, легкую атлетику и спортивный туризм. Завершится спартакиада в октябре, сообщает пресс-служба ЦСП72.