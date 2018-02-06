В Сладковском районе состоялись школьные лыжные гонки

Фото: ЦСП72

Лыжные гонки школьников состоялись в Сладковском районе 3 февраля. Состязались ученики трех возрастных групп из девяти школ, сообщает районная администрация.

В личном зачете отличились Виктор Безбородов, Маланья Хажаева, Никтита Коробейников, Алина Тиукова, Денис Мешалкин и София Здоровых.

Среди команд первое место у Степновского поселения, вторыми стали представители Маслянки, замкнули тройку призеров сладковские лыжники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости