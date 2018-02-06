Сборная Австрии подала заявку на Кубок мира по биатлону в Тюмени

фото ЦСП72

Сборная Австрии по биатлону в составе 14 спортсменов примет участие в 9-м этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 22 по 25 марта.

По данным на 5 февраля, заявки на участие в тюменском этапе Кубка мира подали 12 национальных федераций. В списке: сборные Словении, Швеции, Украины, Финляндии, Италии, Молдовы, Словакии, Сербии, Эстонии, Беларуси, Румынии и Австрии.

Напомним, регистрация команд продлится до 19 февраля, срок подачи поименных списков – до 5 марта, сообщает ЦСП72.