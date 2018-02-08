Пресс-конференция управляющего розничным бизнесом банка ВТБ в Тюменской области Гарифа Ромашкина

фото ИА "Тюменская линия"

8 февраля в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция управляющего розничным бизнесом банка ВТБ в Тюменской области Гарифа Ромашкина.

Тема: "Итоги развития банковской розницы в Тюменской области в 2017 году".