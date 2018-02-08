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Господдержка бизнеса – важная составляющая развития экономики, считают депутаты

15:32 08 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской облдумы.

Предоставление налоговых льгот является одним из главных рычагов содействия предпринимателям в Тюменской области. Так, только в 2018 году общая сумма государственной поддержки бизнеса в регионе составит около 5 млрд рублей.

Об этом, комментируя итоги очередного заседания регионального парламента, заявил председатель областной думы Сергей Корепанов.

"На первый взгляд кажется, что это серьезная сумма якобы выпадающих доходов. Но вместе с тем у нас неоднократно приводились цифры, что предоставление налоговых льгот создает благоприятный инвестиционный климат. В результате на каждый рубль налоговых льгот мы имеем дополнительные поступления. Если говорить об учреждениях социального характера, которым мы тоже предоставляем льготы на налог на имущество, то здесь нет какого-то рублевого выигрыша, но зато за счет этого решаются многие социальные проблемы, что очень важно", - отметил Сергей Корепанов.

Напомним, в рамках заседания парламентарии проголосовали за предоставление льгот предприятиям коммунальной сферы, которые занимаются складированием, размещением и захоронением ТБО. По мнению депутатов, данная льгота не только позволит снизить тарифы для населения, но и поспособствует улучшению экологической обстановки в регионе.

"Эту линию, связанную с предоставлением налоговых льгот, мы будем продолжать и дальше. Считаю, что если не создавать благоприятного климата для инвесторов, то они в этот регион не пойдут. Мы такую возможность имеем, поэтому продолжим таким путем идти", - добавил спикер регионального парламента.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев также подчеркнул важность оказания поддержки малому и среднему бизнесу. "Важно, чтобы мы, несмотря на снижение доходной части бюджета, оставляли государственную поддержку этой категории деловых людей. Потому что основа благополучия нашей жизни – это экономика, это новые рабочие места и привлечение инвестиций", - подчеркнул вице-губернатор.

Сергей Сарычев напомнил, что вопрос господдержки предпринимательства неоднократно поднимал президент России, в частности на недавнем заседании Госсовета. Об этом говорил и губернатор Тюменской области в своих посланиях.

"При формировании бюджета мы всегда такие меры предусматриваем. Меры государственной поддержки бизнеса – обязательное условие формирования благоприятного инвестиционного климата. В Тюменской области в этом направлении многое делается. Много наших земляков работает в сфере малого и среднего предпринимательства, они не только обеспечивают свои семьи, но и создают новые рабочие места, производят продукцию", - добавил вице-губернатор.  

Любовь Голышева

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Теги: налоговые льготы , Сергей Корепанов , Сергей Сарычев

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