Волонтеры проекта "Мой участок" прошли обучение

Фото ИА "Тюменская линия"

Ознакомительный семинар-практикум для активистов проекта "Мой участок" провел секретарь избирательной комиссии Тюменской области Андрей Николаев.

Волонтерам рассказали о порядке и особенностях голосования на выборах президента, о включении в список избирателей по месту нахождения, а также о запретах и ограничениях, связанные с предвыборной агитацией и соблюдением принципа равенства всех зарегистрированных кандидатов на должность президента РФ.

Проект "Мой участок" стартовал в Тюменской области 7 февраля. С его помощью жители региона могут узнать, как можно проголосовать по месту нахождения на выборах президента Российской Федерации, какие документы необходимы для этого, а также уточнить адрес своего избирательного участка по месту жительства.

Информационные стойки проекта располагаются в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске. Они будут установлены в местах массового присутствия людей – в торговых центрах, железнодорожных и автовокзалах и аэропорту "Рощино".

Информационные стойки - не единственный способ узнать адрес своего избирательного участка. Сделать это можно на сайте мойучасток.рф. Пользователю достаточно ввести свой адрес места жительства, и онлайн-сервис автоматически определит координаты участка, к которому он относится, отобразив наглядную схему маршрута от дома до помещения для голосования.