В Сладково увеличат выпуск форели и муксуна

Фото ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 340 тонн рыбы выловило Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство. Как рассказал президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев, в планах увеличить производство форели и муксуна.

"Мы завершили очередной этап модернизации завода по выращиванию рыбы. Пристроили большое арочное помещение, смонтировали мощный биофильтр. В результате, у нас расширились мощности бассейна и улучшилась фильтрация воды. Завод стал более универсальным и сейчас подходит как для холодноводной, так и для тепловодных видов рыбы", - добавил он.

Ожидаемая мощность завода от 250 до 300 тонн рыбы в год. Завод, по словам Цацкиева, универсальный - здесь можно выращивать форель, муксуна, осетра.