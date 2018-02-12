Тюменские легкоатлеты завоевали медали на чемпионате России по спорту глухих

Тюменские атлеты завоевали медали чемпионата России по спорту глухих/фото ЦСП72

Даниил Баганов принес Тюменской сборной два золота – в беге на 1 тыс. 500 м и 3 тыс. м на зимнем этапе чемпионата России по спорту глухих, который проходил в Саранске с 5 по 8 февраля.

По информации ЦСП72, Константин Гребенщиков выиграл забег на 400 м. Роман Куликов стал бронзовым призером на дистанции 800 м. Кроме того, тюменские ребята – Роман Ермаков, Константин Гребенщиков, Владимир Веселли, Даниил Баганов – заняли третье место в эстафете 4х200 м.

Данные старты стали первыми соревнованиями нового цикла четырехлетней подготовки к следующим Сурдлимпийским играм и отборочными на участие в чемпионате Европы по спорту глухих (легкая атлетика в закрытых помещениях), который пройдет в Гомеле (Республика Беларусь) с 20 по 24 марта.