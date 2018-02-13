Тюменские лыжники заняли весь пьедестал почета на Кубке Восточной Европы

Тюменские лыжники завоевали медали Кубка Восточной Европы/фото ЦСП72

Глеб Ретивых, Николай Морилов и Андрей Парфенов, выступающие за Тюменскую область, заняли весь пьедестал почета на Кубке Восточной Европы FIS по лыжным гонкам. Соревнования прошли на стадионе олимпийского учебно-спортивного центра "Крылатское" в Москве 11 февраля. Спортсмены состязались в спринте свободным стилем.

Глеб пришел первым, за ним – Николай, замкнул тройку Андрей. Отметим, что у девушек победительницей стала Наталья Матвеева (Москва/Рязанская область). Тюменская лыжница Татьяна Алешина показала четвертый результат.

Напомним, в этот же день еще один тюменский лыжник Денис Спицов отличился на Олимпийских играх в Пхенчхане. Денис финишировал четвертым в скиатлоне на 30 км. И, скорее всего, он добежал бы до медали, если бы не досадный завал на старте, в который угодил Денис Спицов, Андрей Ларьков и Симен Крюгер, который в итоге и выиграл гонку, сообщает пресс-служба ЦСП72.