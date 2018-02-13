Россиянка победила в четвертьфинале Олимпиады по шорт-треку

Софья Просвирнова вышла в полуфинал Олимпиады/фото www.sport-express.ru

Россиянка Софья Просвирнова вышла в полуфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пхенчхане. Она заняла первое место в своем забеге. Ее результат - 43,466 секунды.

Добавим, британская шорт-трекисткат Элиза Кристи также выиграла свой забег, при этом установив новый олимпийский рекорд - 42.703.

Полуфинал начнется 13 февраля в 14 часов 30 минут по московскому времени, финал - в 15 часов 20 минут, сообщает "Спорт-экспресс".