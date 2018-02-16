Тюменского водителя оштрафовали за пьяную езду

Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в повторной пьяной езде, осудили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в июле 2016 года мировой судья признал мужчину виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и оштрафовал на 30 тыс. рублей. Кроме того, на 1 год 7 месяцев лишил водительских прав.

В ночь с 29 на 30 декабря 2017 года мужчина распивал спиртное с друзьями. Когда алкоголь закончился, он на Suzuki Chevrolet Cruze поехал за добавкой. На ул. Тюменской автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. В ходе общения с водителем инспектор ДПС почувствовал исходивший от него запах алкоголя. Освидетельствование показало, что мужчина был пьян.

Суд назначил тюменцу штраф в размере 200 тыс. рублей и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.