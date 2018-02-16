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Павел Степанец стал новым игроком "Тюмени"

20:49 15 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Павел Степанец стал новичком ФК "Тюмень"/фото ФК "Тюмень"

Защитник Павел Степанец стал очередным новичком ФК "Тюмень" во время зимнего перерыва первенства России по футболу среди команд ФНЛ. Опытный игрок будет помогать сибирякам сохранить прописку во втором по силе дивизионе страны.

Степанец взят в аренду у калининградской "Балтики" до конца текущего сезона. 30-летний оборонец присоединился к команде Владимира Маминова на втором тренировочном сборе в Сочи. На профессиональном уровне Павел не опускался ниже второго по силе дивизиона российского футбола. Начав в нижегородском "Спартаке", Степанец защищал цвета "Урала" из Екатеринбурга. После этого Павел вышел вместе с "Мордовией" из Саранска в премьер-лигу и там провел год. Такой же успех защитник повторил и с "Уфой". После еще одного сезона в элите российского футбола, он перебрался в ФНЛ – в воронежский "Факел" и калининградскую "Балтику". В этом сезоне опытный футболист провел 14 официальных игр и забил один гол за самую западную команду российского футбола.

Павел Степанец сейчас вместе с "Тюменью" выступает на Кубке ФНЛ. Он провел на поле второй тайм против "Урала" из Екатеринбурга (2:3) и первый игровой отрезок матча против столичного "Арарата" (2:0).

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Теги: ФК Тюмень

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