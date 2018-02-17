Банк России выпустил монету "На страже Отечества"

фото Банка России

Памятную серебряную монету номиналом 3 рубля серии "На страже Отечества" Банк России выпустил в обращение 15 февраля. Тираж - 3 тыс. штук. Монета имеет форму круга диаметром 39 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты — "3 рубля", дата — "2018 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения современного солдата и танка на фоне силуэтов летящих боевых вертолетов, внизу по окружности имеется надпись "На страже Отечества". Боковая поверхность монеты рифленая.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, сообщает пресс-службу Банка России.