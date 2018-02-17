Банк "Открытие" досрочно возвращает средства ЦБ

Фото ЗСФ банка "Открытие"

Банк "Открытие" в феврале досрочно выплатил Банку России 180 млрд рублей в рамках исполнения своих обязательств по кредитам, выданным Банком России на проведение мер по финансовому оздоровлению.

С учетом погашенных в 2017 году 150 млрд общая сумма выплаченных обязательств составила 330 млрд рублей. Таким образом, банк "Открытие" досрочно погасил 46,5% от суммы всех кредитов, выданных Банком России. Об этом сообщил председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов на встрече с крупными клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка.

"Банк "Открытие" исполняет свои обязательства перед ключевым акционером – Банком России - и продолжает досрочно возвращать выданные средства, – подчеркнул Михаил Задорнов. – Банк сейчас не испытывает проблем с ликвидностью. Рост клиентских средств в декабре-феврале говорит о восстановлении доверия клиентов к банку и повышении его финансовой устойчивости".

Как следует из официальной отчетности, в декабре 2017 года средства клиентов "Открытия" впервые с начала второго полугодия выросли на почти 90 млрд рублей, до 719,4 млрд руб. Причем существенное увеличение произошло как в корпоративном сегменте, так и в розничном. Средства клиентов – юридических лиц выросли более чем на 67 млрд рублей до 306 млрд рублей.