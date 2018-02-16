Российские хоккеисты разгромили Словению

Фото Федерации хоккея России

Со счетом 8:2 в пользу российской хоккейной сборной завершилась встреча с командой из Словении в матче группового турнира на Олимпиаде-2018.

В составе команды Олега Знарка шайбами отметились Сергей Мозякин, Илья Ковальчук, который оформил дубль, Александр Барабанов, Илья Каблуков и Кирилл Капризов, устроивший хет-трик. У проигравших точные броски на счету Яна Муршака и Жиги Панце. Отметим, что на 27-й минуте игры Каблуков не смог реализовать буллит, пробив в штангу. С первых минут ворота российской комнады защищал Василий Кошечкин, в третьем периоде его заменил Илья Сорокин.

Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры - 15 часов 10 минут по московскому времени, сообщает "Спорт-экспресс".