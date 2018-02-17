Жителя соседнего государства подозревают в разбойном нападении

Фото следственного комитета РФ

25-летнего уроженца соседнего государства в Тюмени подозревают в разбойном нападении на коллегу. Используя шило, он забрал у него дорогой смартфон.

Как установили полицейские, потерпевший случайно познакомился в Тюмени с подозреваемым, предложил ему работу в своей фирме, при этом официально не заключил трудовой договор. Во время выезда на очередной заказ мужчины оказались вдвоем в одном автомобиле. Злоумышленник вытащил из кармана шило и. угрожая, забрал у потерпевшего дорогостоящий смартфон. После этого скрылся в неизвестном направлении. Стало известно, что похищенное имущество фигурант успел сбыть в Тюмени своим знакомым, однако полицейские обнаружили телефон и вернули законному владельцу.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.