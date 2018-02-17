Владимир Якушев: привлечение инвесторов — сложная, кропотливая работа, а не красивые слова

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Создание благоприятного инвестиционного климата в Тюменской области - результат системной кропотливой работы, которая последовательно ведется в регионе на протяжении многих лет, и главное в этой работе - не финансовые, а организационные ресурсы, интеллектуальный потенциал. Так губернатор Тюменской области Владимир Якушев прокомментировал высказывание руководителя одного из соседних регионов о "переманивании инвесторов", прозвучавшее в СМИ.

Тюменский губернатор отметил, что конкуренция между регионами в сфере инвестиций - это стимул, чтобы улучшать условия для бизнеса, однако иногда приходилось сталкиваться с некорректными, провокационными высказываниями, а порой откровенными информационными вбросами, направленными на дискредитацию определенной территории.

"Не раз говорил, еще раз повторю что инвестиционная привлекательность складывается из целого комплекса факторов, среди которых на первый план выходит умение организовать административное сопровождение инвестиционного проекта на всех стадиях реализации, доброжелательное отношение, открытость к диалогу всех уровней власти - муниципальных, региональных и федеральных", - указал он.

Владимир Якушев подчеркнул, что всегда легче найти оправдания неудачам, чем изменить подходы к работе.

"Региональное управление - неблагодарный труд. Не все с этой ответственностью справляются, если кто-то не готов к такой работе, стоит в этом признаться, прежде всего, себе, и найти применение в другой сфере. Если есть потребность и желание перенять опыт Тюменского региона, то мы не закрыты и готовы провести мастер-класс для наших партнеров", - высказался губернатор.

Соб. инф.