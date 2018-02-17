Тюменских инвалидов по зрению учат обращаться с сенсорной техникой

Фото ИА "Тюменская линия"

Возможности современных технологий должны быть доступны всем, даже инвалидам по зрению - считают организаторы программы "Расширяя горизонты", которая с 2010 года реализуется в Тюменской области по инициативе губернатора Владимира Якушева.

В декабре 2017 года в рамках программы "Расширяя горизонты" на базе компьютерных классов началось обучение инвалидов по зрению невизуальному использованию сенсорных устройств. В регионе уже работают три класса - в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Обучение в них помогло найти работу трем жителям региона, имеющим инвалидность по зрению.

Эту работу поддерживают департамент социального развития региона, ГАОУ ТО РИО-Центр и АО "Тюменская энергосбытовая компания", которая профинансировала

приобретение 11 сенсорных телефонов.

Освоение таких телефонных аппаратов со специальной "говорящей" программой на сегодняшний день крайне востребовано. Телефон дает возможность заменить использование компьютера, так как имеет достаточно много функций и может использоваться не только как средство связи, но и для выхода в Интернет, оплаты услуг через личный кабинет и многих других целей.

"Сегодня помочь людям с ограниченными возможностями здоровья освоить технические средства реабилитации - значит заново открыть им многие возможности, повысить качество их жизни, дать ощущение заботы и поддержки окружающих, а главное - вернуть им веру в себя", - уверен Владимир Якушев.

Программа обучения будет действовать в течение 2018 года, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Соб. инф.