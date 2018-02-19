Фестиваль "Тюменская весна" станет самым массовым народным гуляньем в Тюмени

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Более двухсот площадок будут работать в Тюмени 18 марта в рамках ежегодного фестиваля "Тюменская весна". В этот день для горожан выступят более 100 коллективов и сольных исполнителей, а сам праздник, по словам организаторов, станет одним из массовых в истории Тюмени.

Как отметила генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская, концертная программа поможет создать весеннее настроение для горожан.

"Идея праздника отличительна тем, что будет множество площадок, такого большого массового охвата народным гулянием в городе никогда не было. Мы сформируем интерактивные творческие мобильные бригады и уже с самого утра каждый двор Тюмени запоет. Ведь Тюмень - не только земля счастливых людей, но и земля активных людей, которые любят участвовать в хороших мероприятиях", - отметила она.

В репертуаре фестиваля войдут песни о Тюмени, весне и хорошем настроении. Хоровая капелла, ансамбли "Санрайз", "Парафраз", солисты джазового оркестра "Золотая труба" порадуют жителей популярными эстрадными композициями. Любители народного фольклора смогут посетить площадки, где выступят коллектив "Сибирская забава", театр казачьей музыки "Яр-Хмель", участники народного хора русской песни им. Г. Цыбульского, "Сударушка", "Лянок" и "Жемчужные узоры". Самую известную песню о Тюмени "По берегам Туры" горожане услышат в авторском исполнении почетного работника культуры Тюменской области Сергея Дьяконова-Дьяченкова.

Площадки будут работать с 10 до 16 часов 18 марта.

Любовь Голышева